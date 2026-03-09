Κοινή δήλωση Κόστα-Φον ντερ Λάιεν: “Καταδικάζουμε τις επιθέσεις του Ιράν – Αλληλεγγύη στους λαούς της περιοχής”

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο, τις αδιάκριτες επιθέσεις του Ιράν».

Eπίσης, εκφράζουν «την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τους λαούς της περιοχής». Αυτό επισημαίνεται σε κοινή δήλωσή τους, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης που είχαν σήμερα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.

Οι δύο πρόεδροι ευχαρίστησαν τους ηγέτες της περιοχής για τη βοήθεια και την υποστήριξή τους στον επαναπατρισμό δεκάδων χιλιάδων Ευρωπαίων πολιτών που είχαν αποκλειστεί στις χώρες τους όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μακροχρόνιος, αξιόπιστος εταίρος για την περιοχή σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο για να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της κατάστασης και να διευκολύνει την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τονίζουν στη δήλωσή τους.

Προσθέτουν, επίσης, ότι «ο διάλογος και η διπλωματία είναι ο μόνος βιώσιμος τρόπος για να προχωρήσουμε», επισημαίνοντας ότι «η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες βρίσκεται υπό πίεση».

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραμείνει συνεπής στη θέση της σχετικά με τις δραστηριότητες του Ιράν και έχει επανειλημμένα καλέσει την ηγεσία του Ιράν να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης καταδικάσει την απαράδεκτη καταστολή και βία που ασκεί το ιρανικό καθεστώς εναντίον των πολιτών του».

Οι πρόεδροι επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην περιφερειακή σταθερότητα και ζητούν την προστασία των αμάχων και τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και την υποχρέωση τήρησης των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Υπενθυμίζουν, επίσης, «τη σημασία των θαλάσσιων αμυντικών επιχειρήσεων Aspides και Atalanta που αποσκοπούν στην προστασία κρίσιμων πλωτών οδών και στην αποτροπή οποιασδήποτε διαταραχής σε ζωτικές αλυσίδες εφοδιασμού» και εκφράζουν την προθυμία να προσαρμοστούν και να ενισχυθούν περαιτέρω.

Οι πρόεδροι εκφράζουν βαθιά ανησυχία για τον αντίκτυπο της περιφερειακής κρίσης στον Λίβανο και τον σοβαρό αντίκτυπό της στους αμάχους προκαλώντας μαζική μετακίνηση πληθυσμών. Υπογραμμίζουν την ανάγκη προστασίας των αμάχων και τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε την κινητοποίηση αποθεμάτων μέσω του ReliefEU για την υποστήριξη περίπου 130.000 ανθρώπων στον Λίβανο, με μια πρώτη πτήση προγραμματισμένη για αύριο.

Οι ηγέτες της περιοχής μοιράστηκαν την ανάλυσή τους για την κατάσταση στις χώρες τους και στην ευρύτερη περιοχή. Συζήτησαν επίσης τον αντίκτυπο των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και διερεύνησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με τους εταίρους της Μέσης Ανατολής για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων. Συμφώνησαν επίσης να παραμείνουν σε στενή επαφή για να αξιολογήσουν τυχόν περαιτέρω εξελίξεις και να συνεργαστούν για την επιδίωξη της ειρήνης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής για να επαναφέρει την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή της για εταιρική σχέση, ασφάλεια και ευημερία στην περιοχή».

Σημειώνεται ότι οι πρόεδροι της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αντάλλαξαν απόψεις με τους ηγέτες της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, του Μπαχρέιν, του Λιβάνου, της Συρίας, της Τουρκίας, της Αρμενίας, του Ιράκ, του Κατάρ, του Κουβέιτ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των απαράδεκτων επιθέσεων κατά των χωρών της περιοχής και των επιπτώσεων στην ενεργειακή ασφάλεια.

