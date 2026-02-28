Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν και Κόστα: Οι εξελίξεις στο Ιράν είναι εξαιρετικά ανησυχητικές

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με κοινή δήλωσή τους χαρακτήρισαν «εξαιρετικά ανησυχητικές» τις εξελίξεις στο Ιράν, τονίζοντας ότι η ΕΕ θέλει να αποφευχθεί κλιμάκωση, διασφαλίζοντας την πυρηνική ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Επιπλέον οι πρόεδροι της Επιτροπής και του Συμβουλίου αναφέρθηκαν στις «εκταταμένες κυρώσεις» της ΕΕ, «ως απάντηση στις ενέργειες του δολοφονικού καθεστώτος του Ιράν». Τέλος, τόνισαν ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να προστατευτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες στην περιοχή.

The developments in Iran are greatly concerning. We remain in close contact with our partners in the region.



We reaffirm our steadfast commitment to safeguarding regional security and stability.



Ensuring nuclear safety and preventing any actions that could further escalate… February 28, 2026

Η δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στο Ιράν έχει ως εξής:

«Οι εξελίξεις στο Ιράν είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Παραμένουμε σε στενή επαφή με τους εταίρους μας στην περιοχή.

Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Η διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας και η πρόληψη οποιωνδήποτε ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων ή να υπονομεύσουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης είναι ζωτικής σημασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει εκτεταμένες κυρώσεις ως απάντηση στις ενέργειες του δολοφονικού καθεστώτος του Ιράν και των Φρουρών της Επανάστασης και έχει προωθήσει με συνέπεια τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων μέσω μιας διαπραγματευτικής λύσης.

Σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στην περιοχή μπορούν να υπολογίζουν στην πλήρη υποστήριξή μας.

Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους πολίτες και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ