Κλυδωνισμοί στη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας από τις σχέσεις της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ με τον Έπστιν: “Είσαι τόσο γλυκός” – “Καλό το Παρίσι για μοιχεία”

Εσφαλμένη κρίση στις επαφές της με τον Τζέφρι Έπστιν επέδειξε η πριγκίπισσα διάδοχος της σκανδιναβικής χώρας Μέτε-Μάριτ, σύμφωνα με τον Νορβηγό πρωθυπουργό, Γιόνας Γκαρ Στέρε, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή.

Νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπστιν και δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή (30/01) περιελάμβαναν εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Έπστιν, με σοβαρό κοινωνικό, πολιτικό και ηθικό αντίκτυπο.

Το Σάββατο, η Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον, ζήτησε συγγνώμη που διατηρούσε επαφές, λέγοντας ότι επέδειξε κακή κρίση. Σήμερα ο Στέρε συμφώνησε μαζί της.

«Χρησιμοποιώ πραγματικά τα δικά της λόγια. Λέει ότι επέδειξε κακή κρίση. Συμφωνώ και νομίζω ότι αξίζει να το πω αυτό όταν μου ζητηθεί η γνώμη μου γι’ αυτό», δήλωσε ο Στέρε στους δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς αν έχει έρθει σε επαφή με τα ανάκτορα για το θέμα, ο Στέρε απάντησε αρνητικά.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η Μέτε-Μάριτ κι άλλοι εξέχοντες Νορβηγοί που κατονομάστηκαν στα τελευταία έγγραφα του Έπστιν τα οποία δημοσιεύθηκαν, θα πρέπει να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμπλοκή τους με τον αποθανόντα χρηματιστή.

«Έχουμε διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες που προέκυψαν έχουν ρίξει περισσότερο φως στο θέμα από ό,τι είχε ειπωθεί προηγουμένως», δήλωσε ο Στέρε. «Ίσως είναι λογικό να πούμε ότι θα πρέπει να εξηγήσουν την έκταση των επαφών που έχουν πραγματοποιηθεί».

«Μετανιώνω βαθιά γι΄ αυτό»

Η δημοσίευση των νέων εγγράφων του Έπστιν έρχεται σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων για τη βασιλική οικογένεια, με τον γιο της Μέτε-Μάριτ, τον Μάριους (από μια σχέση πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον), να αντιμετωπίζει δίκη για κατηγορίες βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση ξεκινά αύριο, Τρίτη.

«Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη που δεν διερεύνησα διεξοδικότερα το υπόβαθρο του Έπστιν και που δεν συνειδητοποίησα νωρίτερα τι είδους άνθρωπος ήταν», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ στο Reuters μέσω των ανακτόρων.

«Λυπάμαι βαθιά γι’ αυτό και είναι μια ευθύνη που πρέπει να αναλάβω. Επέδειξα κακή κρίση και μετανιώνω που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπστιν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», υπογράμμισε.

Σημειώνεται πως η γενικά χαμηλών τόνων μοναρχία είναι δημοφιλής στους 5,6 εκατομμύρια κατοίκους της Νορβηγίας.

Περίπου 70% των Νορβηγών υποστηρίζουν τη μοναρχία ως θεσμό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή και διεξήχθη σε 1.030 άτομα τον Ιανουάριο. Η δημοσκόπηση δημοσιεύθηκε πριν από τη δημοσίευση των τελευταίων εγγράφων για τον Έπστιν.

«Είσαι πολύ γοητευτικός» – «Καλό το Παρίσι για μοιχεία»

Στα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνονται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει Μέτε-Μάριτ και Τζέφρι Έπστιν την περίοδο 2011–2014, μαρτυρώντας συνεχή και στενή επικοινωνία.

Τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο περιεχόμενο των emails. Σε ορισμένα μηνύματα, η Μέτε-Μάριτ εμφανίζεται ιδιαίτερα θερμή, γράφοντάς του ότι «γαργαλάς το μυαλό μου» και αποκαλώντας τον «πολύ γενναιόδωρο» και «τόσο γλυκό».

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων το 2012, τον χαρακτήριζε μάλιστα «πολύ γοητευτικό», ενώ ρωτούσε αν θα ήταν «απρεπές για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν μία σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του υπολογιστή του 15χρονου γιου της».

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχαν συζητήσει για το ότι ο Έπστιν βρισκόταν σε «αναζήτηση συζύγου» στο Παρίσι, με τη Μέτε-Μάριτ να απαντά ότι η γαλλική πρωτεύουσα είναι «καλή για μοιχεία» και ότι οι Σκανδιναβές είναι «καλύτερο υλικό για σύζυγοι».

Σε άλλο μήνυμα, τον ευχαριστούσε για τα λουλούδια που της είχε στείλει όταν ήταν άρρωστη, υπογράφοντας «Με αγάπη, Mm».

Τα αρχεία μαρτυρούν επίσης ότι το 2013 έμεινε για τέσσερις ημέρες σε οικία του Έπστιν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σε περίοδο που εκείνος απουσίαζε.

Οι αποκαλύψεις στα αρχεία δεν καταδικάζουν ωστόσο αυτόματα την πριγκίπισσα. Στη δήλωσή της, η 52χρονη πριγκίπισσα εξέφρασε «βαθιά συμπαράσταση και αλληλεγγύη» προς τα θύματα του Έπστιν, ενώ αν και αναλαμβάνει την ευθύνη που «δεν διερεύνησα διεξοδικότερα το υπόβαθρο του Έπστιν», στα έγγραφα περιλαμβάνεται ανταλλαγή μηνυμάτων του 2011, στην οποία η Μέτε-Μάριτ αναφέρει ότι τον είχε «γκουγκλάρει», προσθέτοντας ότι «δεν φαινόταν και τόσο καλό». Συνόδευε, δε, τη φράση με ένα χαμογελαστό emoji, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με το παλάτι, η πριγκίπισσα διέκοψε τη γραπτή επικοινωνία με τον Έπστιν το 2014, όταν διαπίστωσε ότι εκείνος «προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με τη πριγκίπισσα ως μοχλό πίεσης απέναντι σε τρίτους».

Πηγή: ertnews.gr