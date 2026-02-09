Κινηματογραφική ληστεία στην Ιταλία με “μαϊμού” αστυνομικούς: Ανατίναξαν θωρακισμένο όχημα – Δείτε βίντεο

Ένοπλη συμμορία πραγματοποίησε το πρωί κινηματογραφική επίθεση σε θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής στη νότια Ιταλία, προκαλώντας σκηνές χάους σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο.

Η επίθεση σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο SS 613, μεταξύ Λέτσε και Μπρίντιζι, κοντά στην έξοδο Τουτουράνο, στην περιφέρεια της Απουλίας, με στόχο θωρακισμένο όχημα της εταιρείας BTV.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον οκτώ ένοπλοι δράστες απέκλεισαν τον δρόμο, βάζοντας φωτιά σε οχήματα που χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα, ενώ ορισμένοι φέρονται να παρίσταναν αστυνομικούς χρησιμοποιώντας φάρους.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να παραβιάσουν το θωρακισμένο όχημα και αντάλλαξαν πυρά με τους Καραμπινιέρι που έσπευσαν στο σημείο.

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ οι έρευνες των ιταλικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπολοίπων δραστών.

