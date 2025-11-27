Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους, 11 νεκροί

Τουλάχιστον ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί στη νοτιοδυτική Κίνα όταν τρένο έπεσε πάνω σε ομάδα εργαζόμενων, μεταδίδει το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο συρμός, ο οποίος μετέφερε εξοπλισμό επιτήρησης της σεισμικής δραστηριότητας, κυκλοφορούσε «ομαλά» κοντά σε σταθμό στην επαρχία Γιουνάν όταν έπεσε πάνω σε «εργάτες που είχαν παρεισφρήσει» στις σιδηροτροχιές, κατά την πηγή αυτή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.