ΔΙΕΘΝΗ

Κίνα: Τουλάχιστον 36 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ

THESTIVAL TEAM

Τριάντα έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και η τύχη τουλάχιστον 279 άλλων αγνοείται μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο κυβερνήτης Τζον Λι.

«Μέχρι στιγμής, αυτή η πυρκαγιά έχει στοιχίσει τη ζωή σε 36 ανθρώπους κι άλλοι 279 εξακολουθούν να αγνοούνται», είπε ο Λι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ συμπλήρωσε πως «29 άνθρωποι νοσηλεύονται», εκ των οποίων επτά βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζίνπινγκ ζήτησε από τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε σε επτά από τα οκτώ πολυώροφα κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court που αριθμεί σχεδόν 2.000 διαμερίσματα.

Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες με 140 οχήματα συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη συνοικία Τάι Πο, στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κίνα

