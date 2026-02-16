MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κίνα: Οκτώ νεκροί εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνημάτων

|
THESTIVAL TEAM

Έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην ανατολική Κίνα στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή το βράδυ.

Εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου η χρήση πυροτεχνικού υλικού είναι αυστηρά ελεγχόμενη, κάτοικοι εκτοξεύουν συχνά πολλά πυροτεχνήματα σε σημαντικές εκδηλώσεις ή γιορτές, όπως το σεληνιακό νέο έτος, που εορτάζεται αύριο Τρίτη στην Κίνα.

Ο «κακός χειρισμός» πυροτεχνημάτων από κάποιον ή κάποιους προκάλεσε έκρηξη σε κοντινό κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσού περί τις 14:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 08:30 ώρα Ελλάδας) χθες Κυριακή, εξήγησαν οι αρχές σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εξαιτίας της έκρηξης σβήστηκε πλήρως περί τις 16:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ανακοίνωση, που διευκρίνισε ότι οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια και στελέχη της εταιρείας έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, η Κίνα εισέρχεται στην πιο εντατική περίοδο όσον αφορά τα πυροτεχνήματα, των διακοπών για το σεληνιακό νέο έτος.

Το υπουργείο ανέφερε πως έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα σε όλες τις κατασκευάστριες πυροτεχνημάτων στη χώρα, απαιτώντας «πλήρη επιθεώρηση» για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια.

Τα βιομηχανικά δυστυχήματα είναι συχνά στη χώρα, εξαιτίας της ενίοτε υπερβολικά χαλαρής εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας.

Το 2025, έκρηξη σε βιοτεχνία πυροτεχνημάτων στη Χουνάν (νοτιοανατολικά) στοίχισε τη ζωή σε εννιά ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 26. Το 2023, πυροτεχνήματα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους σε σπίτια στην Τιαντζίν (βορειοανατολικά).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κίνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κώστας Καραμανλής για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Eurovision 2026: Ο Akylas με το “Ferto” θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας από χιονοστιβάδα στη βόρεια Ιταλία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Παυλάκης για τις φωτογραφίες της Καισαριανής: Να αποκτηθούν άμεσα από το ελληνικό κράτος

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την πετυχημένη χειρουργική επέμβαση στη χολή

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Καταγγελία από Έλληνα στη Σαουδική Αραβία για το περιεχόμενο των αναρτήσεων της influencer