Κίνα για πόλεμο στο Ιράν: Είναι αναγκαία η κατάπαυση του πυρός – Πρόθυμοι να βοηθήσουμε να τερματιστεί η σύγκρουση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, συναντήθηκε χθες (18/03) με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Κίνα.

Η συνάντησή τους δείχνει ότι η Κίνα δεν εστιάζει μονάχα στη στήριξη του Ιράν όπως φαινόταν, αλλά κυρίως στη διατήρηση καλών σχέσεων με σημαντικές χώρες του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, όπου έχει ισχυρά οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα.

Αν και συχνά παρουσιάζεται ως κοντά στο Ιράν, η Κίνα προσπαθεί να κρατά ισορροπίες και να συνεργάζεται και με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Γουάνγκ Γι τόνισε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι ανησυχητική και ότι πρέπει να αποφευχθούν περισσότερα θύματα και καταστροφές. Υπογράμμισε την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός και δήλωσε ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να βοηθήσει ως μεσολαβητής για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Επαναλαμβάνοντας τη «θεμελιώδη» θέση της Κίνας, ο Γουάνγκ τόνισε ότι ο πόλεμος «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί» και ότι πρέπει να αποφευχθούν περισσότερες απώλειες και καταστροφές.

“Η Κίνα είναι πρόθυμη να διατηρήσει στενές ανταλλαγές υψηλού επιπέδου με τον αραβικό κόσμο, να εμβαθύνει τον συντονισμό των αναπτυξιακών στρατηγικών και να αναβαθμίσει τη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών”, πρόσθεσε.

Επίσης, εξέφρασε τη στήριξη της Κίνας προς τα ΗΑΕ για την προστασία της κυριαρχίας και της ασφάλειάς τους, ενώ καταδίκασε τις επιθέσεις σε αμάχους και πολιτικές υποδομές.

Από την πλευρά του, ο απεσταλμένος των ΗΑΕ ανέφερε ότι οι σχέσεις με την Κίνα βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο και υπάρχει διάθεση για ακόμα στενότερη συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, η οικονομία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Την ίδια στιγμή, οι συγκρούσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πραγματοποιούν κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου, με περίπου 1.300 νεκρούς μέχρι τώρα.

Το Ιράν έχει απαντήσει με επιθέσεις drones και πυραύλων σε διάφορες χώρες της περιοχής, προκαλώντας ζημιές και επηρεάζοντας τις διεθνείς αγορές και τις αερομεταφορές, ενώ μέχρι στιγμής, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί και περίπου 200 έχουν τραυματιστεί.