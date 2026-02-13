MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Κίνα: Εργάτης έβαλε φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επειδή έμεινε απλήρωτος για πέντε ημέρες – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένας εργάτης έβαλε φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στην Quanzhou της Κίνας προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, επειδή έμεινε απλήρωτος για πέντε ημέρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του en.haberler, ο εργάτης δεν έλαβε τον μισθό που του αναλογούσε για πέντε ημέρες εργασίας. Ο ημερήσιος μισθός του ανερχόταν περίπου στα 244 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι το συνολικό ποσό που εκκρεμούσε ξεπερνούσε τα 1.200 ευρώ.

Ο ίδιος φέρεται πως ζούσε κάτω από άθλιες συνθήκες, χωρίς λεφτά και υποχρεωμένος να κοιμάται κάτω από μια γέφυρα. Έτσι, αποφάσισε να εκδικηθεί το εργοστάσιο βάζοντας φωτιά σε μία περιοχή κοντά στην αποθήκη του.

Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και έκαψε μεγάλο κομμάτι της αποθήκης του εργοστασίου. Όπως φαίνεται στο βίντεο τεράστια μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν πάνω από την αποθήκη.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι υλικές ζημιές που υπέστη το εργοστάσιο υπολογίζονται περίπου στα 488 εκατ. ευρώ, ενώ η καμμένη έκταση ανέρχεται σε 40 στρέμματα.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα για εμπρησμό και για πρόκληση δημόσιας ζημιάς.

