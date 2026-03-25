Κίμπερλι Γκιλφόιλ για 25η Μαρτίου: “Οι Έλληνες άνοιξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία”

THESTIVAL TEAM

Μήνυμα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ανήρτησε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επιλέγοντας να συνδέσει την ιστορική μνήμη της Ελληνικής Επανάστασης με το παρόν των διμερών σχέσεων Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Στην ανάρτησή της για την 25η Μαρτίου, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρει ότι «το 1821, με σύνθημα “Ελευθερία ή Θάνατος”, οι Έλληνες άνοιξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία», αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον συμβολισμό του Αγώνα και στο ιστορικό του αποτύπωμα.

Στο ίδιο μήνυμα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα σημειώνει ότι «δύο αιώνες αργότερα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων λαών μας, που βασίζονται στην πίστη, την ελευθερία και την πατριωτική αγάπη, είναι ζωντανές και συνεχώς αναπτυσσόμενες».

«Εύχομαι σε όλους τους Ελληνες μια ευτυχισμένη και ευημερούσα Ημέρα Ανεξαρτησίας και προσβλέπω σε όσα θα επιτύχουμε μαζί κατά το επόμενο έτος», προσθέτει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

