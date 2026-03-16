MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Το εντυπωσιακό βίντεο να παρακολουθεί μαζί με την κόρη του εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων

|
THESTIVAL TEAM

Δοκιμή με πραγματικά πυρά συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων παρακολούθησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, συνοδευόμενος από την έφηβη κόρη του, που θεωρείται διάδοχός του.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κορέας (KCNA), ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε το Σάββατο την άσκηση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δώδεκα εκτοξευτές πυραύλων εξαιρετικής ακρίβειας διαμέτρου 600 χιλιοστών, στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της Βόρειας Κορέας.

Την ίδια ώρα ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι εντόπισε περίπου 10 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την περιοχή της πρωτεύουσας της Βόρειας Κορέας προς την ανατολική θάλασσα, με το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας της Νότιας Κορέας να κάνει λόγο για πρόκληση που παραβιάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίες απαγορεύουν οποιαδήποτε βαλλιστική δραστηριότητα από τη Βόρεια Κορέα.

Σύμφωνα με το KCNA, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δήλωσε ότι η άσκηση θα προκαλέσει ανησυχία στους εχθρούς εντός της εμβέλειας των 420 χιλιομέτρων και θα τους δώσει «μια βαθιά κατανόηση της καταστροφικής δύναμης των τακτικών πυρηνικών όπλων».

«Εάν χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο, η στρατιωτική υποδομή του αντιπάλου εντός της εμβέλειας κρούσης του δεν θα επιβιώσει ποτέ», δήλωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το KCNA.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

