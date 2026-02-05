Κίεβο: Δύο τραυματίες από νυχτερινή ρωσική επίθεση με drones
THESTIVAL TEAM
Δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της νύκτας εναντίον του Κιέβου, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.
Ο Κλίτσκο δήλωσε πως η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κτίρια κατοικιών σε μια περιφέρεια, ενώ σε άλλη συντρίμμια έπεσαν στη στέγη ενός κτιρίου με γραφεία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.
