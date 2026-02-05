Κίεβο: Δύο τραυματίες από νυχτερινή ρωσική επίθεση με drones

Δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της νύκτας εναντίον του Κιέβου, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο Κλίτσκο δήλωσε πως η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κτίρια κατοικιών σε μια περιφέρεια, ενώ σε άλλη συντρίμμια έπεσαν στη στέγη ενός κτιρίου με γραφεία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.