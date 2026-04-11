Κατέρρευσε πολυκατοικία στην Κύπρο – Αναφορές για εγκλωβισμένους και τραυματίες – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κατέρρευσε μέρος διώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Κύπρο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του «Φιλελεύθερου», στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση των αρχών. Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και της πυροσβεστικής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πρόσωπα εντός του κτιρίου.

Την ίδια ώρα, τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ακόμη ενός προσώπου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Κύπρος

