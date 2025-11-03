MENOY

Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα του Πύργου των Κόμηδων κοντά στο Κολοσσαίο, στην καρδιά της Ρώμης – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Με τραύματα στο κεφάλι νοσηλεύεται ένας εργάτης, μετά τη μερική κατάρρευση μεσαιωνικού πύργου που βρισκόταν υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Ρώμης κοντά στο Κολοσσαίο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Μάλιστα, μετά την αρχική κατάρρευση, ακολούθησε μία δεύτερη, με πυκνή σκόνη να καλύπτει την περιοχή. Ένας άλλος εργάτης απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος από τα συντρίμμια, έχοντας τις αισθήσεις του.

Δύο ακόμη εργάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Οι Αρχές απέκλεισαν την κυκλοφορία στην περιοχή για να διευκολύνουν την επιχείρηση διάσωσης, η οποία συνεχίζεται με τη βοήθεια πυροσβεστών και ειδικών οχημάτων.

Ιδιοκτήτης παμπ στη Via del Colosseo, ο οποίος βρισκόταν έξω από το κατάστημά του τη στιγμή της κατάρρευσης τόνισε: «Γύρω στις 11:20, έστηνα τραπέζια έξω από το μπαρ όταν άκουσα έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Ακουγόταν σαν να έπεφταν συντρίμμια σε σωλήνες κατασκευών, αλλά ήταν πολύ πιο δυνατός. Γύρισα και είδα ένα σύννεφο σκόνης να υψώνεται: μέρος του πύργου είχε καταρρεύσει».

Οι Αρχές εξετάζουν τις αιτίες της κατάρρευσης, με την Εισαγγελία της Ρώμης να έχει ανοίξει έρευνα για το περιστατικό.

