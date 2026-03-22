Κατάρ: Τουλάχιστον έξι νεκροί από την πτώση ελικοπτέρου, ανάμεσά τους και Τούρκος στρατιωτικός

Έξι άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και ένας αγνοείται μετά τη συντριβή ελικοπτέρου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ.

Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο παρουσίασε τεχνική βλάβη κατά τη διάρκεια μιας αποστολής ρουτίνας και συνετρίβη σε θαλάσσια περιοχή της χώρας.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως από την πτώση του ελικοπτέρου σκοτώθηκε ένα μέλος των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε ανάρτησή του στο Χ το υπουργείο ανέφερε ότι «οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» στα χωρικά ύδατα του Κατάρ οδήγησαν στον εντοπισμό έξι επιβαινόντων από τους επτά που βρίσκονταν στο ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ είχε επισημάνει ότι ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα λόγω «τεχνική βλάβης» στη διάρκεια «πτήσης ρουτίνας», χωρίς να διευκρινίσει τον τύπο του ελικοπτέρου ή τη φύση της αποστολής του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Η ανάρτηση Μητσοτάκη με τον Πίνατ από την υποδοχή των επαναπατρισθέντων με τα κατοικίδιά τους – “Θα είσαι ευγενής;”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Πως αμείβεται η 25η Μαρτίου – Όσα πρέπει να ξέρετε αν δουλεύετε

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

G7 προς Ιράν: “Σταματήστε άμεσα και άνευ όρων τις επιθέσεις του κατά των χωρών της Μ. Ανατολής”

ΑΠΟΨΕΙΣ 14 ώρες πριν

ΔΕΘ, δημοψήφισμα και δημόσιος διάλογος

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ισραήλ: Ένας νεκρός κοντά στη Γαλιλαία έπειτα από πλήγματα που εξαπολύθηκαν από τον Λίβανο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Παπαστεργίου: Η Ελλάδα πρωτοπορεί στην Ευρώπη, υλοποιώντας για πρώτη φορά τον ευρωπαϊκό μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας