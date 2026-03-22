Καταγγελίες-σοκ για το Ιράν: Οι βιασμοί ως όπλο καταστολής διαδηλώσεων με θύματα ακόμη και παιδιά

Σοβαρές καταγγελίες για συστηματική χρήση σεξουαλικής βίας ως μέσο καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν καταγράφονται σε διεθνείς αναφορές, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κάνουν λόγο για πρακτικές που στοχεύουν στον εκφοβισμό και τη συντριβή της κοινωνικής αντίδρασης.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται σε σχετικές εκθέσεις, δυνάμεις ασφαλείας και παραστρατιωτικοί σχηματισμοί, όπως οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), φέρονται να έχουν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα σεξουαλική κακοποίηση, βιασμούς και βασανιστήρια κατά διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.

Σε έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας επισημαίνεται ότι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο σεξουαλικής βίας, με καταγεγραμμένες περιπτώσεις κακοποίησης ακόμη και παιδιών. Όπως αναφέρεται, κορίτσια ηλικίας ακόμη και 12 ετών φέρονται να έχουν υποστεί βιασμούς, με στόχο, όπως καταγγέλλεται, να προκληθεί «μακροχρόνια σωματική και ψυχολογική βλάβη στους διαδηλωτές».

Παράλληλα, σύμφωνα με την DailyMail, τουλάχιστον 45 επιζώντες –μεταξύ αυτών άνδρες, γυναίκες και παιδιά– έχουν καταθέσει ότι υπέστησαν βιασμούς, ομαδικούς βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αναφορές για επιθέσεις σε επαγγελματίες υγείας που φέρονται να βοήθησαν τραυματίες διαδηλωτές. Σύμφωνα με καταγγελίες, νοσηλευτές που παρείχαν περίθαλψη σε τραυματίες συνελήφθησαν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να υπέστησαν σοβαρή κακοποίηση. Αναφέρεται ακόμη ότι δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν σε νοσοκομεία, απειλώντας το προσωπικό και εμποδίζοντας τη φροντίδα τραυματιών.

Διαχρονικό μοτίβο καταστολής

Οι καταγγελίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ιστορικό χρήσης βίας για την καταστολή κινητοποιήσεων στο Ιράν, όπως είχε καταγραφεί και στις διαδηλώσεις του 2022, που πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Διεθνείς οργανισμοί υποστηρίζουν ότι οι πρακτικές αυτές αποτελούν μέρος μιας συνειδητής στρατηγικής για την καταστολή της κοινωνικής διαμαρτυρίας και την αποτροπή νέων κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αυθαίρετες εκτελέσεις, μαζικές συλλήψεις και περιορισμό βασικών ελευθεριών.