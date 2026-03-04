MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Καρέ καρέ η διάσωση δύο ατόμων που έπεσαν με το αερόστατο τους σε πύργο κινητής τηλεφωνίας στο Τέξας

PIXABAY
|
THESTIVAL TEAM

Για τις ώρες αγωνίας που έζησαν δύο άνδρες που κρεμάστηκαν σε ύψος 300 περίπου μέτρων όταν το αερόστατο στο οποίο επέβαιναν έπεσε πάνω σε πύργο κινητής τηλεφωνίας στο Τέξας, μίλησαν οι δύο πυροσβέστες που μετείχαν στην επιχείρηση.

Ο υπολοχαγός Stephen Winchell και ο πυροσβέστης Cliff Patrick χαρακτήρισαν την επιχείρηση ως το «Super Bowl» των διασώσεων με σχοινιά. «Όλοι εμφανίστηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, και η εκπαίδευση απέδωσε καρπούς», δήλωσε ο Patrick, για το περιστατικό που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου, στο ABC News, περιγράφοντας την εμπειρία ως ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Σύμφωνα με τον Patrick, «το καλάθι κρεμόταν από μια κλωστή». Ο Winchell επισήμανε ότι οι διασώστες έπρεπε να λάβουν υπόψη ανέμους 15 έως 30 χλμ την ώρα, με ριπές έως και 35 χλμ, γεγονός που δυσχέραινε την επιχείρηση. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν πάνω από μία ώρα για να αναρριχηθούν στον πύργο και να προσεγγίσουν το καλάθι του αερόστατου, το οποίο είχε σφηνώσει στην κατασκευή.

Αφού έφτασαν στο ύψος του αερόστατου, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι ο ένας επιβάτης στεκόταν όρθιος και ο άλλος καθόταν μέσα στο καλάθι. Αρχικά στερέωσαν το καλάθι στον πύργο με σχοινιά και στη συνέχεια κατέβασαν τους δύο άνδρες με ιμάντες με ασφάλεια στο έδαφος ενώ την όλη επιχείρηση κατέγραψε κάμερα από drone.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, το Γραφείο του Αστυνομικού του Upshur County εξήρε τον επαγγελματισμό των πυροσβεστών. Ο αστυνόμος Tim Barnett έκανε λόγο για «επαγγελματισμό, θάρρος και ακρίβεια», σημειώνοντας ότι οι επιβάτες και οι οικογένειές τους είναι «περισσότερο από ευγνώμονες» για τη διάσωση.

Τέξας

