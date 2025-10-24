MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Καραϊβική: Έξι νεκροί από επίθεση αμερικανικών δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

|
THESTIVAL TEAM

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν άλλη μια επίθεση εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, συμπληρώνοντας πως σκοτώθηκαν οι έξι επιβαίνοντες.

«Χθες το βράδυ, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που χρησιμοποιούσε η Tren de Aragua», μια βενεζουελάνικη συμμορία που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την Ουάσινγκτον, αναφέρει ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Έξι ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα – και ήταν το πρώτο νυχτερινό πλήγμα. Οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δέκα πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 43 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καραϊβική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 12 ώρες πριν

Διεθνής διάκριση για Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ανατριχίλα στη Φθιώτιδα: Χτύπησε την ηλικιωμένη μητέρα του και απείλησε να την σκοτώσει

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Πνευμονικό οίδημα: Τι είναι και πώς μπορεί να προκληθεί από το αλκοόλ

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Το Κρεμλίνο απαντά στις νέες κυρώσεις ΗΠΑ-ΕΕ: Θα δράσουμε σύμφωνα με τα συμφέροντά μας

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Βρισηίδα Ανδριώτου: Ο influencer είναι δουλειά – Κόβουμε τιμολόγια, μας ελέγχει η εφορία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 28 λεπτά πριν

Τσιτσιπάς: “Να επιστρέψω πιο δυνατός το 2026”