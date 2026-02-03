MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Κάιρο: Βενζινάδικο βυθίζεται σε τρύπα 15 μέτρων – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από το Κάιρο και τα οποία δείχνουν ένα βενζινάδικο να βυθίζεται και να εξαφανίζεται.

Το κτίριο που στέγαζε το βενζινάδικο στο Κάιρο κατέρρευσε αιφνιδιαστικά, καταλήγοντας σε άνοιγμα βάθους περίπου 15 μέτρων με τις εικόνες να σοκάρουν.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας δείχνουν τη στιγμή που το έδαφος υποχωρεί και το κτίριο χάνεται μέσα στη γη, προκαλώντας πανικό. Αυτοκίνητα και περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο απομακρύνθηκαν άμεσα.

Από το συμβάν αναφέρθηκαν δύο τραυματισμοί ανθρώπων όπου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για εκτεταμένες εκσκαφές σε γειτονικό εργοτάξιο.

Κάιρο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

