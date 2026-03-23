Ιταλία: Υψηλή προσέλευση στο δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης 

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η προσέλευση των πολιτών, που εκφράζουν την βούλησή τους στο δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του ιταλικού δικαστικού συστήματος, είναι μεγαλύτερη από τις προβλέψεις.

Μέχρι χθες, Κυριακή, το βράδυ στις 11, τοπική ώρα, είχε ψηφίσει το 46% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Η συμμετοχή είναι υψηλότερη στις μεγάλες πόλεις του ιταλικού Βορρά, όπως στην Μπολόνια και στο Μιλάνο, ενώ στην Σικελία μέχρι χθες βράδυ είχε μεταβεί στις κάλπες μόνο το 35% των πολιτών άνω των 18 ετών. Τα εκλογικά τμήματα πρόκειται να παραμείνουν ανοικτά σε όλη την χώρα μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ώρα Ιταλίας.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η υψηλή προσέλευση ενδέχεται να ευνοήσει τους υποστηρικτές της μεταρρύθμισης και ότι μπορεί να οφείλεται -τουλάχιστον σε έναν βαθμό- στην μετατροπή του δημοψηφίσματος αυτού σε πολιτικό τεστ για το μέλλον της κυβέρνησης της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Υπενθυμίζεται πάντως ότι την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με διάφορες δημοσκοπήσεις, τα ποσοστά των υπέρμαχων της μεταρρύθμισης απείχαν ελάχιστα από εκείνα των επικριτών της.

Ιταλία

