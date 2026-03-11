Ιταλία: “Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αποτρέψουμε την κερδοσκοπία”, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη σημερινή παρέμβασή της στη Βουλή και στη Γερουσία της Ρώμης, αναφέρθηκε στα μέτρα που η κυβέρνησή της σκοπεύει να υιοθετήσει για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων φαινομένων κερδοσκοπίας ως συνέπεια του πολέμου στο Ιράν. Πιο αναλυτικά, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε:

«Το μήνυμα που θέλω να στείλω στους Ιταλούς και σε όσους μπορεί να πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να εκμεταλλευθούν την παρούσα κατάσταση για να πλουτίσουν στις πλάτες των πολιτών και των επιχειρήσεων, είναι: συνιστώ προσοχή, διότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε την κερδοσκοπία, στην κρίση αυτή. Αν χρειαστεί, θα κινηθούμε ώστε να καταλήξουν στα κρατικά ταμεία, ποσά που σχετίζονται με την κερδοσκοπία, με μεγαλύτερη φορολόγηση των επιχειρήσεων που ευθύνονται για όλο αυτό το φαινόμενο».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της εξετάζει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το επιπλέον ΦΠΑ που προκύπτει από την αύξηση της τιμής των καυσίμων, για να μπορέσει να μειώσει τους κρατικούς φόρους επί της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. « Πρόκειται για μέτρο του προεκλογικού μας προγράμματος και η υιοθέτησή του είναι ένα από τα αντίμετρα που είμαστε έτοιμοι να λάβουμε», δήλωσε τέλος η Τζόρτζια Μελόνι.