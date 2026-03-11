MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: “Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αποτρέψουμε την κερδοσκοπία”, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη σημερινή παρέμβασή της στη Βουλή και στη Γερουσία της Ρώμης, αναφέρθηκε στα μέτρα που η κυβέρνησή της σκοπεύει να υιοθετήσει για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων φαινομένων κερδοσκοπίας ως συνέπεια του πολέμου στο Ιράν. Πιο αναλυτικά, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε:

«Το μήνυμα που θέλω να στείλω στους Ιταλούς και σε όσους μπορεί να πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να εκμεταλλευθούν την παρούσα κατάσταση για να πλουτίσουν στις πλάτες των πολιτών και των επιχειρήσεων, είναι: συνιστώ προσοχή, διότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε την κερδοσκοπία, στην κρίση αυτή. Αν χρειαστεί, θα κινηθούμε ώστε να καταλήξουν στα κρατικά ταμεία, ποσά που σχετίζονται με την κερδοσκοπία, με μεγαλύτερη φορολόγηση των επιχειρήσεων που ευθύνονται για όλο αυτό το φαινόμενο».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της εξετάζει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το επιπλέον ΦΠΑ που προκύπτει από την αύξηση της τιμής των καυσίμων, για να μπορέσει να μειώσει τους κρατικούς φόρους επί της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. « Πρόκειται για μέτρο του προεκλογικού μας προγράμματος και η υιοθέτησή του είναι ένα από τα αντίμετρα που είμαστε έτοιμοι να λάβουμε», δήλωσε τέλος η Τζόρτζια Μελόνι.

Ιταλία Τζόρτζια Μελόνι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Βίντεο Ανδρουλάκη στα social media: “Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ‘Ετσι, για την αλήθεια. Και για την αλλαγή”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Επίθεση Καρυστιανού στην κυβέρνηση για τo Athens Alitheia Forum: Θέλουν μια κοινωνία σε καταστολή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κατάσχεση 219 κιλών κάνναβης skunk από το Λιμεναρχείο Πειραιά – Συνελήφθησαν 3 άτομα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Μάγδα Φύσσα: “Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε” είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών για τη Χρυσή Αυγή

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 5 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τους Γ΄ Χαιρετισμούς – 1.000 μαθητές θα ψάλουν στον ναό της Αγίας Σοφίας

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ζαχάροβα για αυξήσεις τιμών ενέργειας: “Οι Ευρωπαίοι μέχρι το 20ό πακέτο κυρώσεων θα βρομοκοπάνε”