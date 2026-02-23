MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Συνελήφθη διεφθαρμένος αστυνομικός για δολοφονία εμπόρου ναρκωτικών

|
THESTIVAL TEAM

Χειροπέδες σε έναν αστυνομικό πέρασαν στο Μιλάνο, συνάδελφοί του, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως του 28χρονου Μαρoκινού Αμπντελραχίμ Μανσούρι, ο οποίος δολοφονήθηκε σε πάρκο της ευρύτερης περιοχής, στις 26 Ιανουαρίου.


Ο Μανσούρι διακινούσε ναρκωτικά και ο Καρμέλο Τσιντουρίνο υποστήριξε ότι τον πυροβόλησε θανάσιμα για να μπορέσει να σωθεί, διότι τον απειλούσε με περίστροφο.

Η εισαγγελική έρευνα έδειξε ωστόσο ότι το θύμα δεν οπλοφορούσε και ότι, μετά τη δολοφονία, ο Τσιντουρίνο φέρεται να ακούμπησε κοντά στο πτώμα του ένα πλαστικό περίστροφο.

Ο νεαρός θα μπορούσε να σωθεί, αλλά για πάνω από μια ώρα δεν του παρασχέθηκε καμία βοήθεια. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Τύπο, ο αστυνομικός φέρεται να απαιτούσε από τον διακινητή, την καταβολή διακοσίων ευρώ και πέντε γραμμαρίων κοκαΐνης, σε καθημερινή βάση, ως ένα είδος «δασμού προστασίας».

Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai, o συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να είχε θέσει «υπό την προστασία του» και δυο Ιταλούς διακινητές ναρκωτικών, οι οποίοι ζουν στην πολυκατοικία όπου μένει και ο ίδιος.

«Πρόκειται για ιστορία που μας προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη, αλλά δεν θα υπάρξει κανενός είδους ευνοϊκή μεταχείριση», δήλωσε ο υπεύθυνος της αστυνομίας του Μιλάνου. Αναμένεται, τώρα, να εξακριβωθεί η θέση συναδέλφων του Τσιντουρίνο οι οποίοι αρχικά προσπάθησαν να τον καλύψουν και στην συνέχεια-κατά την διάρκεια των ανακρίσεων- παραδέχθηκαν ότι η ζωή του δεν είχε τεθεί σε κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιταλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Με αυτό τον τρόπο θα απολυμάνετε σωστά το πλυντήριο ρούχων σας

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ινδία: Αεροσκάφος μεταφοράς ασθενών με επτά επιβαίνοντες συνετρίβη στο Τζαρκχάντ

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία

ΖΩΔΙΑ 22 ώρες πριν

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας -Καριέρα σε άνοδο, νέες ευκαιρίες και απρόσμενες οικονομικές απολαβές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άρπαξε το σπίτι της φωτιά και μπήκε μέσα για να την σβήσει – Δείτε φωτό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη