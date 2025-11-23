MENOY

Ιταλία: Συνάντηση Μελόνι – Ερντογάν στο περιθώριο της διάσκεψης G20

THESTIVAL TEAM

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της διάσκεψης της ομάδας G20 της Νότιας Αφρικής, είχε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι «οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την σημασία της συνεργασίας Ιταλίας και Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ» και ότι «στην συνέχεια υπήρξε σε βάθος ανταλλαγή απόψεων επί των διεθνών κρίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή».

«Οι δυο ηγέτες εξέφρασαν την κοινή προσδοκία για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης, και σε στρατηγικής σημασίας τομείς» αναφέρει, τέλος, η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

