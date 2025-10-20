MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Οδηγός λεωφορείου έπεσε νεκρός σε ενέδρα οπαδών μετά από αγώνα μπάσκετ

|
THESTIVAL TEAM

Φονική ενέδρα έστησαν στην Ιταλία οπαδοί, οι οποίοι επιτέθηκαν σε λεωφορείο που μετέφερε υποστηρικτές αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το ertnews.gr, μετά από αγώνα του πρωταθλήματος της Α2 του ιταλικού μπάσκετ, οπαδοί της Πιστόια που επέστρεφαν από τον αγώνα μετά την επικράτηση επί της Ριέτι (88-73) δέχθηκε επίθεση με αντικείμενα. Ένα από αυτά φέρεται να βρήκε τον οδηγό, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας μπάσκετ Pistoia Basket 2000 Ssd arl «σοκαριστήκαμε όταν μάθαμε για τον θάνατο ενός εκ των δύο οδηγών που βρίσκονταν σε υπηρεσία σε ένα λεωφορείο που μετέφερε ερυθρόλευκους οπαδούς που επέστρεφαν από τον εκτός έδρας αγώνα στο Ριέτι. Υπό το φως των αρχικών αναφορών και εν αναμονή των επίσημων δικαστικών ευρημάτων, ο σύλλογος εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα. Ο πρόεδρος Joseph David και ολόκληρος ο Σύλλογος εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του οδηγού και συμμερίζονται τη θλίψη των αγαπημένων του προσώπων».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας, Αντρέα Αμπόντι, σε ανάρτησή του στο Χ γράφει:

«Μα πώς μπορείς να πεθαίνεις έτσι, καθώς επιστρέφεις σπίτι από έναν αγώνα μπάσκετ; Η επίθεση που διαπράχθηκε απόψε κοντά στο Ριέτι από εγκληματίες που έγιναν δολοφόνοι και δεν μπορούν ποτέ να χαρακτηριστούν οπαδοί είναι σοκαριστική. Ο αθλητισμός είναι ζωή και αυτοί οι εγκληματίες απέχουν έτη φωτός από τις αθλητικές αξίες. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του δεύτερου οδηγού του λεωφορείου των οπαδών της Πιστόια, που χτυπήθηκε θανάσιμα από την δολοφονική τρέλα».

Ιταλία

