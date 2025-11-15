MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Γένοβας

|
THESTIVAL TEAM

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει σήμερα την ευρύτερη περιοχή της Γένοβας προκαλώντας υλικές ζημιές.

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης κατέρρευσε τείχος δημόσιου πάρκου, με ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα. Ανεμοστρόβιλος, παράλληλα, προκάλεσε ζημιές στην περιοχή του λιμανιού της πόλης: ξεριζώθηκαν δέντρα και έπεσαν κοντέινερ από μεγάλο ύψος, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες. Από τους σφοδρούς ανέμους καταστράφηκε και η στέγη της δημοτικής επιχείρησης αποκομιδής απορριμμάτων.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί σειρά ομάδων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει ισόγεια σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό Αουρέλια, η οποία συνδέει την Ιταλία με την Γαλλία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να επεκταθεί, τις επόμενες ώρες, και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιταλίας, όπως και στην Τοσκάνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιταλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ο εισαγγελέας Πιτ Σκανδαλάκης εναντίον του Τραμπ για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Πέτρος Κωστόπουλος για Κατερίνα Καινούργιου: Όταν υπάρχει εγκυμοσύνη, οι γυναίκες βλέπουν μία εκπομπή παραπάνω

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την αιματηρή συμπλοκή των ανήλικων κοριτσιών στον Εύοσμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Μανώλης Χριστοδουλάκης κατά Τσίπρα: Παρά το rebranding δεν θα ξεχάσουμε επιλογές που πλήγωσαν την παράταξη και τη χώρα

Περιπολικό αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Βόλος: Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές με τη μέθοδο του εναγκαλισμού

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται νομικά κατά του BBC: “Θα ζητήσω αποζημίωση έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια”