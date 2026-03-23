Ιταλία: Ήττα – σοκ για την Τζόρτζια Μελόνι στο δημοψήφισμα για αλλαγές στη δικαιοσύνη

THESTIVAL TEAM

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος βάσει του οποίου απορρίπτεται η προτεινόμενη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.

“Η κυριαρχία ανήκει στον λαό και οι Ιταλοί σήμερα εκφράστηκαν με σαφήνεια. Η κυβέρνηση έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί, προώθησε μια μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που ήταν γραμμένη στο εκλογικό μας πρόγραμμα”, τόνισε η Μελόνι.

“Στηρίξαμε τη μεταρρύθμιση αυτή μέχρι τέλους και στη συνέχεια δώσαμε τον λόγο στους πολίτες, οι οποίοι και αποφάσισαν. Εμείς, όπως πάντα, σεβόμαστε την απόφασή τους αυτή”, πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

“Λυπούμαστε, φυσικά, που χάθηκε μια ευκαιρία εκσυγχρονισμού της Ιταλίας αλλά αυτό δεν αλλάζει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα για το καλό του έθνους και για να τιμήσουμε την εντολή που μας δόθηκε”, δήλωσε τέλος η Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ιταλία Τζόρτζια Μελόνι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Ζήνα Κουτσελίνη κατά Γιώργου Λιάγκα: Δηλαδή, ειλικρινά, ο ΑΝΤ1 τον πληρώνει για να ασχολείται με το δικό μου το ψαράκι;

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ισραήλ κατά Πέδρο Σάντσεθ: Πώς σου φαίνεται που οι Ιρανοί βάζουν στους πυραύλους τη φωτογραφία και τα λόγια σου;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμά του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ηράκλειο: Συνελήφθη 30χρονος που παρακολουθούσε την εν διαστάσει σύζυγό του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πυροσβεστική: Βαριές “καμπάνες” για καύση χόρτων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Φώτης Σεργουλόπουλος: Φοβήθηκα, έχω βάλει υπεύθυνο να σβήσει το Facebook μου όταν πεθάνω