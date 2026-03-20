Ιταλία: Ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν όταν εξερράγη η βόμβα που έφτιαχναν

THESTIVAL TEAM

Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία, μετά από έκρηξη βόμβας σε αγροικία, σε μικρή απόσταση από τη Ρώμη.

Η Σάρα Αρντιτσόνε και ο Αλεσάντρο Μερκολιάνο φέρονται να ανήκαν στον αναρχικό χώρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «La Repubblica», η αγροικία κατέρρευσε και τους καταπλάκωσε όταν έγινε η έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που ετοίμαζαν στο εσωτερικό του κτιρίου έξω από τη Ρώμη στην Ιταλία την Παρασκευή (20/03).

Όπως γράφουν τα ιταλικά ΜΜΕ, τα θύματα φέρονται να συνδέονταν με τον Ιταλό αναρχικό Άλφρεντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης και κρατείται υπό συνθήκες αυστηρής απομόνωσης.

Ιταλία

