Ιταλία: Δύο αγνοούμενοι από τη σφοδρή κακοκαιρία στα βορειοανατολικά – Κατολίσθηση στο Κόρμονς παρέσυρε κατοικία

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει το έντονο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη βορειοανατολική Ιταλία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το Φριούλι Βενέτσια Τζούλια να βρίσκεται στο επίκεντρο. Στη συνοικία Μπρατσάνο ντι Κορμόνς στην επαρχία Γκορίτσια, μεγάλη κατολίσθηση λάσπης κατέστρεψε τριώροφη κατοικία, με αποτέλεσμα δύο άτομα να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές, ο ένας εκ των δύο αγνοουμένων ένας 35χρονος άνδρας, φέρεται να προσπάθησε να βοηθήσει μια ηλικιωμένη γυναίκα την ώρα που η λάσπη κατέβαζε το σπίτι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι και οι δύο έχουν παρασυρθεί από τη φερτή ύλη και τα συντρίμμια.

Εκτεταμένη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων

Ισχυρές δυνάμεις των ιταλικών Πυροσβεστών βρίσκονται στο σημείο από τις πρώτες ώρες. Ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν φτάσει από όλη τη Φριούλι Βενέτσια Τζούλια αλλά και από το Βένετο, ενώ στο έργο τους συνδράμουν ειδικές μονάδες διάσωσης υδάτων από την Τεργέστη και την Πορντενόνε.

Στην περιοχή επιχειρεί επίσης η περιφερειακή ειδική επιχειρησιακή ομάδα GOS, εξοπλισμένη με βαριά μηχανήματα για την απομάκρυνση των φερτών υλικών, καθώς και μονάδες με εκπαιδευμένους σκύλους.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η κατολίσθηση έπληξε όχι μόνο το σπίτι που κατέρρευσε, αλλά και δύο ακόμη παρακείμενα κτήρια.

Ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια

Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανό ένα άτομο από τα ερείπια. Ο τραυματίας φέρει κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Ούντινε.

Ρεκόρ βροχόπτωσης και εκτεταμένες ζημιές

Η κακοκαιρία έφερε πρωτοφανείς ποσότητες βροχής: στην περιοχή του Κόρμονς έπεσαν 152 χιλιοστά μέσα σε έξι ώρες, σύμφωνα με τον νομάρχη Γκορίτσιας. Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε δεκάδες κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για πλημμυρισμένα υπόγεια, παγιδευμένα οχήματα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Εκκενώσεις και ζώνη υψηλού κινδύνου

Για λόγους ασφαλείας, οι αρχές δημιούργησαν «κόκκινη ζώνη» γύρω από την περιοχή της κατολίσθησης, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέων καταρρεύσεων. Πολλές οικογένειες έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους.

Ο δήμαρχος του Κόρμονς, Ρομπέρτο Φελκάρο, ανακοίνωσε πως τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για την προστασία μαθητών και προσωπικού, καθώς η περιοχή παραμένει ιδιαίτερα ασταθής.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται – Αυξημένος κίνδυνος νέων φαινομένων

Η πολιτική προστασία της Ιταλίας παραμένει σε πλήρη εγρήγορση, ενώ νέα προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έχει εκδοθεί για πολλές περιοχές του βορρά. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Πηγή: ertnews.gr

