MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Αφηρημένος άνδρας έριξε στα σκουπίδια ράβδους χρυσού – Χιλιάδες ευρώ η αξία τους

|
THESTIVAL TEAM

Η αστυνομία στη νότια Ιταλία ανέκτησε ένα κουτί με ράβδους χρυσού από ένα εργοστάσιο διαλογής απορριμμάτων, αφότου ένας αφηρημένος κάτοικος τις πέταξε κατά λάθος μαζί με τα σκουπίδια του.

Την ανακοίνωση για το συμβάν έκαναν οι αστυνομικοί την Πέμπτη, δηλώνοντας ότι επιστράφηκαν όλες στον ιδιοκτήτη.

Ο άνδρας μπήκε σε ένα αστυνομικό τμήμα των Καραμπινιέρων στο Πόρτο Τσεζάρεο, κοντά στην πόλη Λέτσε, για να αναφέρει ότι ένα κουτί που περιείχε 20 ράβδους χρυσού, αξίας περίπου 120.000 ευρώ, είχε εξαφανιστεί, ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.

Οι ερευνητές εντόπισαν γρήγορα τις κινήσεις του άνδρα, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, και εξέτασαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

Οι εικόνες έδειχναν ότι το κουτί είχε πεταχτεί σε έναν δημόσιο κάδο απορριμμάτων σε ένα κοντινό παραθαλάσσιο θέρετρο, και περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν ότι είχε μεταφερθεί στην τοπική μονάδα διάθεσης απορριμμάτων.

«Μετά από αρκετές ώρες προσεκτικής αναζήτησης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να βρουν το κουτί, το οποίο, αν και κατεστραμμένο, περιείχε ακόμα όλες τις ράβδους χρυσού… οι οποίες στη συνέχεια επιστράφηκαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους», ανέφερε η δήλωση.

Ιταλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Κλειστός δρόμος στην Ημαθία λόγω κατολισθήσεων και καθίζησης του υπεδάφους

LIFESTYLE 36 λεπτά πριν

Μπέσσυ Αργυράκη: Θα ήθελα πολύ να ήμουν στην κριτική επιτροπή για το ελληνικό τραγούδι της Eurovision

ΣΧΕΣΕΙΣ 19 ώρες πριν

Πέντε σημάδια με τα οποία το σώμα σας σάς προειδοποιεί πως δεν είστε ευτυχισμένες στη σχέση σας

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του πήρε εξιτήριο τη μέρα που ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ήταν μεγάλη αλλαγή και ευθύνη, όπως εξίσου μεγάλη πρόκληση ήταν το να βρω τον εαυτό μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εφιάλτης στα Άνω Λιόσια: 44χρονος έδινε ναρκωτικά και κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά – Πατέρας θύματος τον βοηθούσε έναντι αμοιβής