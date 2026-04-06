MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιστορική στιγμή για την ανθρωπότητα: Το Artemis II έκανε νέο ρεκόρ απόστασης από τη Γη

|
THESTIVAL TEAM

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II έγιναν σήμερα οι άνθρωποι που κατέρριψαν το ρεκόρ απόστασης από τη Γη, διανύοντας περισσότερα από 400.171 χιλιόμετρα στο διάστημα, ανακοίνωσε η NASA.

Οι τρεις Αμερικανοί Κριστίνα Κοχ, Βίκτορ Γκλόβερ και Ριντ Γουάιζμαν, καθώς και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν καταρρίπτουν επομένως το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13, η οποία το 1970 είχε φθάσει το σημείο αυτό αφότου χρειάστηκε να αλλάξει πορεία λόγω έκρηξης σε δεξαμενή οξυγόνου, με το περίφημο μήνυμα “Χιούστον έχουμε πρόβλημα”.

Δείτε live την πορεία της αποστολής Artemis II:

Ο Ελεγκτής Αποστολής είπε στους αστροναύτες: «Πλήρωμα: Στις 15 Απριλίου 1970, κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 13, τρεις εξερευνητές έθεσαν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν ταξιδέψει ποτέ οι άνθρωποι από τον πλανήτη μας.

«Εκείνη την εποχή, πριν από 55 χρόνια, οι Λόβελ, Σουίγκερτ και Χάιζ πέταξαν 248.655 νόμιμα μίλια μακριά από τη Γη. Σήμερα, για όλη την ανθρωπότητα, ξεπερνάτε αυτό το όριο».

Το πλήρωμα της αποστολής “Άρτεμις 2” θα απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας και αναμένεται να φτάσει σε απόσταση 406.778 χιλιομέτρων από τη Γη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

