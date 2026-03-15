Ισραηλινός στρατός: Θα συνεχίσουμε την εκστρατεία στο Ιράν για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες

Ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες επιδρομών εναντίον του Ιράν, ενώ απομένουν «χιλιάδες στόχοι», δήλωσε στο CNN η εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Έφι Ντέφριν.

 «Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους συμμάχους μας στις ΗΠΑ, με σχέδια τουλάχιστον μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα, περίπου τρεις εβδομάδες από τώρα. Και έχουμε βαθύτερα σχέδια ακόμη και για τρεις εβδομάδες μετά από αυτό», επισήμανε.

Σύμφωνα με τις IDF, από την έναρξη της εκστρατείας στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει περίπου 400 κύματα επιθέσεων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, εστιάζοντας στην καταστροφή υποδομών και στοχεύοντας αμυντικές και παραγωγικές εγκαταστάσεις.

Η Ντέφριν πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν εργάζονται σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά για να πετύχουν τους στόχους τους, οι οποίοι είναι να αποδυναμώσουν σοβαρά το ιρανικό καθεστώς.

Πηγή: ertnews.gr

