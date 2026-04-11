Ισραηλινοί αστυνομικοί κατηγορούνται για βίαιη απώθηση Παλαιστίνιων χριστιανών στην τελετή του Αγίου Φωτός – Δείτε βίντεο

Αντιδράσεις προκαλούν εικόνες από την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου η ισραηλινή αστυνομία καταγράφηκε να προχωρά σε βίαιες προσαγωγές Παλαιστίνιων χριστιανών κατά τη διάρκεια της πομπής για το Άγιο Φως, ενώ αναφέρονται περιορισμοί στη συμμετοχή πιστών.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η ισραηλινή αστυνομία καταγράφηκε σε βίντεο να προχωρά σε δυναμικές προσαγωγές Παλαιστίνιων χριστιανών που συμμετείχαν στην πομπή για το Άγιο Φως στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με αναφορές παλαιστινιακών και ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa μετέδωσε ότι αστυνομικές δυνάμεις υποχρέωσαν μέλη παλαιστινιακών προσκοπικών ομάδων να αφαιρέσουν την παλαιστινιακή σημαία από τις στολές τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Δείτε τα βίντεο

🚨HOLY SATURDAY IN JERUSALEM: Israeli police assault Christians and scout members celebrating Holy Saturday in the Old City of Jerusalem, kicking a scout member to the ground, beating him, and arresting him over a Palestinian flag on his uniform. pic.twitter.com/2Rq5eoEXgK April 11, 2026

HORRIFIC: Israeli police assault Christians and scout members celebrating Holy Saturday in the old city of Jerusalem. pic.twitter.com/1kUY7M0abu — Ihab Hassan (@IhabHassane) April 11, 2026

الشرطة الإسرائيلية تمنع وصول المصلين الى كنيسة القيامة.



Israeli police are preventing Christians from reaching the Church of the Holy Sepulchre and restricting the number allowed onto its roof. pic.twitter.com/3vmGfGTlcQ — ☧ Milad ܝܠܕܐ (@PalCatholic) April 11, 2026

Παράλληλα, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz αναφέρει ότι η αστυνομία αντιμετώπισε τη φετινή πομπή του Αγίου Φωτός ως ζήτημα ασφαλείας και όχι ως θρησκευτική τελετή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στήθηκαν οκτώ σημεία ελέγχου από την Πύλη της Νέας Πόλης έως τον Ναό της Αναστάσεως, περιορίζοντας σημαντικά την κίνηση των συμμετεχόντων.



Μέτρα για την αποφυγή του συνωστισμού

Εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει πριν από την εκδήλωση ότι τα μέτρα είχαν στόχο την αποφυγή συνωστισμού, καθώς κατά τη διάρκεια της τελετής οι πιστοί ανάβουν κεριά μέσα στον Ναό της Αναστάσεως, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων σε περίπτωση υπερπληθυσμού.



Ωστόσο, μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα σχολιασμού σχετικά με τις καταγγελίες περί υπερβολικής χρήσης βίας εις βάρος συμμετεχόντων.



Η τελετή του Αγίου Φωτός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εκδηλώσεις για τους ορθόδοξους χριστιανούς, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες πιστούς στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.