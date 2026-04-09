Ισραήλ: Ξεκινάει πάλι η δίκη του Νετανιάχου μετά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν

Η μακροχρόνια δίκη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για διαφθορά θα συνεχιστεί την Κυριακή του Πάσχα (12/04), δήλωσε εκπρόσωπος του δικαστηρίου, αφού το Ισραήλ ήρε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί λόγω του πολέμου της χώρας με το Ιράν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία άρχισε να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους και drones, μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, κάτι που προκάλεσε την αναβολή της δίκης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με κλειστά σχολεία και χώρους εργασίας, ήρθη μετά τη συμφωνία εκεχειρίας, η οποία παραμένει εύθραυστη, μετά τις σφοδρές, πολύνεκρες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο χθες (08/04).

«Με την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την επαναφορά λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, οι ακροάσεις θα συνεχιστούν κανονικά», ανέφερε σημερινή (09/04) ανακοίνωση των ισραηλινών δικαστηρίων, προσθέτοντας ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης.

Ο Νετανιάχου, ο πρώτος εν ενεργεία Ισραηλινός πρωθυπουργός που κατηγορείται για έγκλημα, αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και απιστία που απαγγέλθηκαν το 2019 έπειτα από χρόνια ερευνών.

Η δίκη του, η οποία ξεκίνησε το 2020 και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινές φυλάκισης, έχει αναβληθεί επανειλημμένα λόγω των επίσημων υποχρεώσεών του, χωρίς να διαφαίνεται ημερομηνία λήξης της δίκης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητά επανειλημμένα από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι οι τακτικές εμφανίσεις στο δικαστήριο έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Το γραφείο του Χέρτσογκ έχει δηλώσει ότι το τμήμα απονομής χάριτος του υπουργείου Δικαιοσύνης θα συγκεντρώσει γνωμοδοτήσεις για να τις υποβάλει στον νομικό σύμβουλο του προέδρου, ο οποίος θα διατυπώσει μια εισήγηση, σύμφωνα με την πάγια πρακτική.

Χάρες συνήθως δεν δίνονται ενώ συνεχίζεται μια δίκη. Οι κατηγορίες εναντίον του Νετανιάχου, μαζί με την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, του έχουν κοστίσει πολιτικά.

Το Ισραήλ αναμένεται να διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2026, τις οποίες ο συνασπισμός του Νετανιάχου, ο πιο ακροδεξιός στην ιστορία του Ισραήλ, είναι πιθανό να χάσει.

