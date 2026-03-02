MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Το Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν αναμένεται να ανοίξει και πάλι σε πολύ περιορισμένη μορφή

Το Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, η κύρια πύλη εισόδου στη χώρα κοντά στο Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε πως ο ισραηλινός εναέριος χώρος αναμένεται να ανοίξει και πάλι από απόψε το βράδυ για πολιτικές πτήσεις σε «εξαιρετικά περιορισμένη μορφή».

Αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη, «οι επιχειρήσεις πτήσεων θα διευρυνθούν σταδιακά ανάλογα με την κατάσταση ασφαλείας» και αναμένεται πως πτήσεις θα πραγματοποιούνται μόνο από ισραηλινές εταιρίες.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ έκλεισε το Σάββατο με την έναρξη των πληγμάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που οδήγησαν σε ομοβροντίες πυραύλων που εξαπέλυσε σε αντίποινα το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

