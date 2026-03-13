MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: “Θα καταστρέψουμε όλες τις υποδομές του Λιβάνου που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ” λέει ο υπ. Άμυνας της χώρας

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, απείλησε να καταστρέψει την εθνική υποδομή του Λιβάνου που χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ.

Οι δηλώσεις που έκανε, ακολουθούν την επίθεση που πραγματοποίησε ο Ισραηλινός Στρατός το πρωί σε μια γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι, αναφέροντας ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε τη γέφυρα για να μεταφέρει αξιωματούχους από τον βορρά προς τον νότο του Λιβάνου.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή, και η λιβανέζικη κυβέρνηση και το κράτος του Λιβάνου θα πληρώσουν αυξανόμενο τίμημα μέσω της καταστροφής της εθνικής υποδομής του Λιβάνου που χρησιμοποιείται από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Κατζ κατά την αξιολόγηση που είχε με τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τους κορυφαίους αξιωματικούς του στρατού.

«Η λιβανέζικη κυβέρνηση, η οποία παραπλάνησε και δεν εκπλήρωσε τη δέσμευσή της να αποστρατιωτικοποιήσει τη Χεζμπολάχ, θα πληρώσει αυξανόμενο τίμημα μέσω καταστροφής υποδομών και απώλειας εδάφους, μέχρι να εκπληρωθεί η κεντρική δέσμευση για αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ», πρόσθεσε ο Κατς.

Ισραήλ Λίβανος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει τη Δευτέρα το TAXISnet, πώς θα γίνει η πληρωμή

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χρηματοδότηση 967.000 ευρώ για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η απίθανη ιστορία του NiVo με τη Ζωή Λάσκαρη: “Με περίμενε από τις 22:30 και αποκοιμήθηκε στο μαγαζί”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Καρέ-καρέ η έφοδος της ΕΛΑΣ σε οικισμούς Ρομά σε Παιανία και Σπάτα: 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές, ξήλωσαν καλώδια 230 μέτρων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Λάρισα: Σοκ με βίντεο μελών της συμμορίας Ρομά στο TikΤok – “Θα κάνουμε σούπα τα οστά του πατέρα σας”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

O Τραμπ χορεύει YMCA με διάσημο Youtuber και γίνεται viral – Δείτε το βίντεο