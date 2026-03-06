MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: “Συντρίβουμε το καθεστώς” στο Ιράν, δηλώνει ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου

|
THESTIVAL TEAM

Το Ισραήλ “συντρίβει το καθεστώς” στο Ιράν, δήλωσε σήμερα o αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

“Συντρίβουμε το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και θα αδράξουμε κάθε ευκαιρία για να ενισχύσουμε τις επιτυχίες μας”, τόνισε.

“Η Χεζμπολάχ (του Λιβάνου) επέλεξε να προσχωρήσει στη μάχη στο πλευρό του Ιράν και πληρώνει το τίμημα γι αυτό. Εμείς θα αδράξουμε κάθε ευκαιρία για να πλήξουμε τη Χεζμπολάχ και να εξαλείψουμε την απειλή. Δεν θα παραιτηθούμε από τον αφοπλισμό της”, πρόσθεσε.

Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Τα σενάρια για τον θάνατο του 15χρονου μαθητή που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα σε Ιράν και Βηρυτό – Ιρανική επίθεση σε κεντρικό Ισραήλ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο: Από τις επόμενες εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Έπεσε βόμβα δίπλα στο συνεργείο του MEGA στον Λίβανο – Σοκαριστικά πλάνα

LIFESTYLE 30 λεπτά πριν

Βάσω Λασκαράκη για ηλικία: Ίσως όταν έρθει το 5 μπροστά να ταραχτώ, με το 4 είμαι ακόμα καλά