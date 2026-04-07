MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Σειρήνες συναγερμού για ιρανική πυραυλική επίθεση

Φωτογραφία Αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προειδοποίησαν πως εντόπισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

«Οι IDF εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ. Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα (αντιπυραυλικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε το μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα σήμανε λήξη συναγερμού, δίχως να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

