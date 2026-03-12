Ισραήλ προς Λίβανο: Αν δεν περιορίσετε την Χεζμπολάχ, θα καταλάβουμε την περιοχή και θα το κάνουμε εμείς

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον στρατό της χώρας να προετοιμαστεί “να επεκτείνει” τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει πλήγματα εναντίον της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

“Ο πρωθυπουργός (Μπενιαμίν Νετανιάχου) και εγώ ο ίδιος δώσαμε εντολές στον ισραηλινό στρατό να προετοιμαστεί να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο”, επεσήμανε ο Κατς σε δηλώσεις του.

“Προειδοποίησα τον πρόεδρο του Λιβάνου (Ζοζέφ Αούν) ότι, αν η κυβέρνησή του δεν καταφέρει να ελέγξει το έδαφος της χώρας και να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να απειλεί τις κοινότητες του βόρειου Ισραήλ και να βάλει εναντίον του Ισραήλ, θα καταλάβουμε εδάφη και θα το κάνουμε εμείς”, τόνισε.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε εξάλλου ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε χθες Τετάρτη το βράδυ την πιο ευρεία επίθεσή της εναντίον του εδάφους του μετά την έναρξη του πολέμου “ταυτόχρονα” με το Ιράν.

“Χθες το βράδυ η Χεζμπολάχ συντόνισε μια ταυτόχρονη επίθεση με το Ιράν, εκτοξεύοντας ρουκέτες και drones εναντίον πόλεων και κωμοπόλεων σε όλο το Ισραήλ. Τα στοιχεία δείχνουν περίπου 200 ρουκέτες και περίπου 20 drones”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

“Όλα αυτά συνδυάστηκαν με βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν την ίδια στιγμή”, πρόσθεσε. Ο Σοσάνι τόνισε ότι επρόκειτο για “το μεγαλύτερο μπαράζ πυραύλων” που έχει εξαπολύσει η Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου, αν και έχουν καταγραφεί μόνο “δύο ή τρία άμεσα πλήγματα”.

Η σιιτική λιβανική οργάνωση είχε επισημάνει χθες ότι εξαπέλυσε ευρεία επίθεση με πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η Τεχεράνη πραγματοποίησε μια “κοινή και ολοκληρωμένη” επιχείρηση επιθέσεων μαζί με τον σύμμαχό της, τη Χεζμπολάχ, με στόχο το ισραηλινό έδαφος.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Εξάλλου νέο πλήγμα του Ισραήλ είχε στόχο στη διάρκεια της νύκτας την παραθαλάσσια συνοικία της Βηρυτού Ράμλετ αλ Μπάιντα, όπου εκτοπισμένοι κοιμούνται σε σκηνές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν 31, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Μέχρι στιγμής από τον πόλεμο έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 630 άνθρωποι στον Λίβανο και έχουν εκτοπιστεί πάνω από 800.000.

Αυτό ήταν το τρίτο πλήγμα του Ισραήλ στο κέντρο της λιβανικής πρωτεύουσας από την αρχή του πολέμου, έπειτα από μια επίθεση εναντίον ξενοδοχείου την Κυριακή και μια επιδρομή εναντίον ενός διαμερίσματος χθες Τετάρτη.

Χθες το Ισραήλ στοχοθέτησε επίσης την Αραμούν, μια συνοικία στη νότια Βηρυτό, που δεν είναι μεταξύ των προπυργίων της Χεζμπολάχ. Σε αυτό το πλήγμα σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκε ένα παιδί, με βάση τον αρχικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.