MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Προειδοποιεί ότι θα χτυπήσει σκληρά τον Λίβανο εάν η Χεζμπολάχ εμπλακεί σε ενδεχόμενο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Το Ισραήλ έστειλε έμμεσο μήνυμα στον Λίβανο ότι θα πλήξει σκληρά τη χώρα, στοχοθετώντας μη στρατιωτικές υποδομές συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, στην περίπτωση που η Χεζμπολάχ εμπλακεί σε ενδεχόμενο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσαν σήμερα δύο υψηλόβαθμοι Λιβανέζοι αξιωματούχοι.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και η λιβανική προεδρία δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα έχουν έναν τρίτο γύρο συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα την Πέμπτη στη Γενεύη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσαΐντι την Κυριακή, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τους κινδύνους στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των αντιπάλων.

Το Ισραήλ κατάφερε σοβαρά πλήγματα στη φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ στη διάρκεια πολέμου το 2024, σκοτώνοντας τον ηγέτη της Χασάν Νασράλα μαζί με χιλιάδες μαχητές της και καταστρέφοντας μεγάλο τμήμα του οπλοστασίου της.

Η σιιτική Χεζμπολάχ ιδρύθηκε από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης το 1982. Ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του τον περασμένο μήνα ότι η οργάνωση δεν είναι «ουδέτερη» στην αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και ότι «στοχοθετείται από την πιθανή επιθετικότητα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Θα επιλέξουμε εν ευθέτω χρόνω πώς να ενεργήσουμε, εάν θα παρέμβουμε ή όχι», δήλωσε ο Κάσεμ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αποσύρει μη αναγκαίους κυβερνητικούς υπαλλήλους και μέλη των οικογενειών τους από την αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό, δήλωσε χθες υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισραήλ Λίβανος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Στη φυλακή 22χρονη στην Κω για υπόθεση εξαπάτησης: Έπεισε γυναίκα να κατεβάσει στον δρόμο κοσμήματα για… λόγους ασφαλείας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Γαλάτσι: Άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος προσπαθώντας να πετάξει χαρταετό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 38 “καμπάνες” για μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων την περασμένη εβδομάδα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Χωρίς νερό για 7 ώρες σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Τι προκαλεί ακμή στην πλάτη και τι μπορείτε να κάνετε

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 11 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 24 Φεβρουαρίου