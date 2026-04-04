Ισραήλ: Οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν πύραυλο προς το ισραηλινό έδαφος

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να τον αναχαιτίσουν.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζουν το Ιράν στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέλαβαν με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του εκπροσώπου τους στην πλατφόρμα Χ την ευθύνη για την επίθεση που, κατ’ αυτούς, στόχευε πολλούς «ευαίσθητους» στρατιωτικούς στόχους και το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Αυτή είναι η πέμπτη επίθεση από την Υεμένη από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι Χούθι, που είχαν στηρίξει και τη Χαμάς στον πόλεμο της Γάζας, μπήκαν στον πόλεμο την περασμένη εβδομάδα.

