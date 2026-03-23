Ισραήλ: Ο άμαχος που σκοτώθηκε χθες στα σύνορα με τον Λίβανο επλήγη από ισραηλινά πυρά

Ο Ισραηλινός άμαχος που σκοτώθηκε χθες στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, ήταν θύμα πυρών πυροβολικού του ισραηλινού στρατού, ανακοίνωσε σήμερα ο τελευταίος έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε «πολλές σοβαρές ανεπάρκειες και επιχειρησιακά λάθη».

«Χθες (Κυριακή) ο Όφερ (“Πόσκο”) Μόσκοβιτζ σκοτώθηκε έπειτα από πυρά προς την κατεύθυνση του Μισγκάβ Αμ (…). Τα αρχικά συμπεράσματα (της έρευνας) δείχνουν πως αυτός ο Ισραηλινός άμαχος σκοτώθηκε από πυρά πυροβολικού του ισραηλινού στρατού σε υποστήριξη στρατιωτών που επιχειρούσαν στον νότιο Λίβανο», αναφέρει στρατιωτική ανακοίνωση.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης είχαν δηλώσει την Κυριακή ότι ένας άνδρας είχε σκοτωθεί από την «άμεση πρόσκρουση» ρουκέτας που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο εναντίον του αυτοκινήτου του στο κιμπούτς Μισγκάβ Αμ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ, μια ένοπλη λιβανέζικη οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν, δήλωσε μετά το φονικό συμβάν ότι μαχητές της είχαν επιτεθεί σε Ισραηλινούς στρατιώτες στην ίδια ζώνη.

Όμως ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργότερα ότι διενεργούσε «εις βάθος έρευνα» για αυτόν τον θάνατο.

Σήμερα ο στρατός διευκρίνισε πως τα πυρά του πυροβολικού που προκάλεσαν τον θάνατο του Όφερ Μόσκοβιτζ «πραγματοποιήθηκαν υπό λάθος γωνία και δεν τήρησαν τα απαιτούμενα πρωτόκολλα».

«Κατά συνέπεια, πέντε οβίδες πυροβολικού εκτοξεύθηκαν προς την κορυφογραμμή του Μισγκάβ Αμ αντί να θέσουν στο στόχαστρο τον εχθρικό στόχο», πρόσθεσε, εκφράζοντας τη λύπη του για την τραγωδία και απευθύνοντας «βαθιά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μόσκοβιτζ».

Η Χεζμπολάχ εισήλθε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου προκειμένου να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Από τότε το Ισραήλ πραγματοποιεί μαζικά αντίποινα μέσω μιας τεράστιας εκστρατείας αεροπορικών πληγμάτων στον Λίβανο και χερσαίων προωθήσεων σε μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος των συνόρων, που έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον χιλίων ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, και τον εκτοπισμό ενός και πλέον εκατομμυρίου άλλων. Η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να εξαπολύει ομοβροντίες ρουκετών στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ