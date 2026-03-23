Ισραήλ κατά Πέδρο Σάντσεθ: Πώς σου φαίνεται που οι Ιρανοί βάζουν στους πυραύλους τη φωτογραφία και τα λόγια σου;
Επίθεση στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξαπολύει το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή βίντεο των Ιρανών στο οποίο φαίνεται σε πυραύλους να μπαίνει η φωτογραφία και δηλώσεις του.
«Πέδρο Σάντσεθ, οι μουλάδες του Ιράν σε ευχαριστούν βάζοντας τα λόγια σου στους πυραύλους που εκτοξεύουν κατά αμάχων στο Ισραήλ και στις αραβικές χώρες» αναφέρεται σε ανάρτηση στο Χ του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.
«Πώς νιώθεις που γνωρίζεις ότι το πρόσωπο και τα λόγια σου είναι σε αυτούς τους πυραύλους», συνεχίζει η ανάρτηση του ΥΠΕΞ του Ισραήλ.
🇪🇸 Pedro Sánchez – Iran’s mullah regime is thanking you by putting your words on the missiles it fires at civilians in Israel and the Arab world.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 23, 2026
How does it feel knowing your face & words are on these missiles?
Keep in mind that Europe – including Spain – is within range of… pic.twitter.com/emDyJPokkh
Το Τελ Αβίβ θυμίζει, στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, ότι «η Ευρώπη -συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας- είναι εντός εμβέλειας των πυραύλων (σ.σ. που εκτοξεύει το Ιράν)».
Στους πυραύλους αναφέρεται η δήλωση Σάντσεθ «ο πόλεμος αυτός δεν είναι μόνο παράνομος αλλά και απάνθρωπος – Ευχαριστούμε κύριε πρωθυπουργέ».
Iran released footage of what it claims is its 75th wave of attacks, featuring imagery of Spain’s Prime Minister Pedro Sánchez on the missiles. pic.twitter.com/J4rULbhp9Q— Open Source Intel (@Osint613) March 22, 2026
