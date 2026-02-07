MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ-ΗΠΑ: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον

Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργού
|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντθεί με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον για «να συζητήσουν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν», ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες του.

Ο Νετανιάχου «εκτιμά ότι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πρέπει να περιληφθούν ο περιορισμός των βαλλιστικών πυραύλων και το πάγωμα της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα», μια αναφορά στις ένοπλες οργανώσεις που είναι σύμμαχοι του Ιράν στην περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια νέα σύνοδο συνομιλιών στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις συνομιλίες στο Ομάν χθες, Παρασκευή.

Θα είναι η έβδομη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες αφότου ανέλαβε καθήκοντα ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, πριν από περίπου ένα χρόνο.

Αν και το Ιράν είναι κοινός εχθρός των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η ισραηλινή γραμμή είναι πιο αδιάλλακτη απ’ αυτή της Ουάσινγκτον, η οποία μοιάζει τώρα να δίνει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζουν εμπειρογνώμονες.

Το Ισραήλ απαιτεί από την πλευρά του «μια αλλαγή καθεστώτος ή τουλάχιστον την πλήρη διάλυση των πυρηνικών και πυραυλικών ικανοτήτων» του Ιράν, έλεγε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γεωπολιτικός αναλυτής Μάικλ Χόροβιτς.

Ο ισραηλινός υπουργός έχει εξάλλου επαναλάβει πως η χώρα του δεν θα δίσταζε να αντιδράσει, αν δεχόταν επίθεση από το Ιράν ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, απειλώντας με «μια απάντηση ισχύος πρωτοφανούς για το Ιράν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπενιαμίν Νετανιάχου

