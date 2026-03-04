MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Η συγκλονιστική στιγμή που δημοσιογράφοι διακόπτουν το γύρισμα και “τρέχουν” για τα καταφύγια ενώ ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ

THESTIVAL TEAM

Το δικό τους θρίλερ ζουν οι δημοσιογράφοι που έχουν σπεύσει στις χώρες της Μέσης Ανατολής για να καλύψουν τα γεγονότα που συγκλονίζουν παγκοσμίως. Σοκ προκαλεί βίντεο που δείχνει δημοσιογράφους του CNN να ακούν ειρήνες και να τρέχουν να βρουν καταφύγιο τη στιγμή που έκαναν εκπομπή για το κανάλι σε ταράτσα κτιρίου στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.

Οι ανταποκριτές του CNN στο Τελ Αβίβ λοιπόν βρέθηκαν για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν στην πόλη λόγω πιθανότατα εισερχόμενων πυραύλων.

Όπως φαίνεται απο βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη στιγμή που ακούγονται οι σειρήνες, οι δημοσιογράφοι με μεγάλη ψυχραιμία διακόπτουν την εκπομπή, βγάζουν γρήγορα τα μικρόφωνά τους, παίρνουν άλλες κάμερες και σύνεργα και ξεκινάνε να κατευθύνονται γρήγορα προς το καταφύγιο χωρίς να σταματάνε να καταγράφουν τα γεγονότα, απ’ ότι φαίνεται.

«Έχουμε πιθανότατα νέους πυραύλους να επιτίθονται, οπότε θα κλείσουμε τα μικρόφωνα… πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Τώρα, ενώ βρισκόμασταν στο καταφύγιο εκείνη τη στιγμή, ακούσαμε μια σειρά από μεγάλες εκρήξεις, και αυτό είναι που ακούτε όταν τις αναχαιτίζουν».

