Ισραήλ: Η στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή για την εξόντωση των Λαριτζανί και Σολεϊμανί – Δείτε φωτό

Η στιγμή που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δίνει το «πράσινο φως» στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) για την εξόντωση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Ιράν, καταγράφεται σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε το ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, σήμερα Τρίτη.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε το ΟΚ στις IDF για χτύπημα με στόχους τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, αλλά και του διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας, ο Ισραελ Κατς, λίγη ώρα αργότερα ανακοίνωσε την «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί, του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, με στοχευμένες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού την νύκτα στην Τεχεράνη.

Πάντως, η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε το μεσημέρι γραπτό μήνυμα του Λαριτζανί που αναφέρεται στους νεκρούς ναυτικούς του Ιράν στη Σρι Λάνκα με το θρίλερ για την τύχη του να συνεχίζεται.