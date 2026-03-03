MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Η στιγμή που ένας Τούρκος δημοσιογράφος και ο καμεραμάν του συλλαμβάνονται στο Τελ Αβίβ – Δείτε βίντεο

Ένας Τούρκος δημοσιογράφος και ένας κάμεραμαν συνελήφθησαν στο Τελ Αβίβ, την ώρα που μετέδιδαν ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή.

Ο δημοσιογράφος του CNN Turk, Emrah Çakmak, και ο κάμεραμαν, Halil Kahraman, έκαναν ρεπορτάζ στο Τελ Αβίβ, όταν ένας Ισραηλινός αξιωματικός ασφαλείας τους πλησίασε και προσπάθησε να καλύψει την κάμερα με το χέρι του.

Ο καμεραμάν σταμάτησε την κάμερα και η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι οι δυο τους συνελήφθησαν.

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας, Μπουρχανεττίν Ντουράν, ανακοίνωσε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση του ανταποκριτή του CNN Türk και του εικονολήπτη.

Ισραήλ

