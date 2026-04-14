Ισραήλ: Εντοπίστηκαν 68 Παλαιστίνιοι κρυμμένοι σε απορριμματοφόρο – Δείτε συγκλονιστικό βίντεο

Μέχρι σήμερα είχαμε ακούσει για μεταφορά παράνομων μεταναστών σε βάρκες, φορτηγά, πορτ μπαγκάζ κ.α.

Ποτέ, όμως, δεν είχε ακουστεί αυτό που σκέφτηκαν και υλοποίησαν όσοι σχεδίασαν τη μεταφορά συνολικά 68 Παλαιστινίων στο Ισραήλ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Χ από την επιχείρηση της ισραηλινής αστυνομίας και των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι 68 Παλαιστίνιοι ήταν στοιβαγμένοι σε… απορριμματοφόρο!

CRAZY FOOTAGE! Israeli security forces find SIXTY Palestinians hiding INSIDE GARBAGE TRUCK attempting to infiltrate into Israel.



Driver detained for questioning; suspects taken into custody by police and IDF pic.twitter.com/RTDDgKDgue — Breaking911 (@Breaking911) April 13, 2026

Σύμφωνα με το Ynet το απορριμματοφόρο εντοπίστηκε στο πέρασμα Σομρόν.

Όπως διαπιστώθηκε ο οδηγός του οχήματος ήταν ηλικίας περίπου 30 ετών από την περιοχή Καφρ Κασίμ.

Ο οδηγός συνελήφθη καθώς δεν είχε άδεια οδήγησης για απορριμματοφόρο.

Όσο για τους μετανάστες από την Παλαιστίνη, μεταφέρθηκαν σε τοπικό αστυνομικό τμήμα όπου ανακρίθηκαν.