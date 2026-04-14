Ισραήλ: Εντοπίστηκαν 68 Παλαιστίνιοι κρυμμένοι σε απορριμματοφόρο – Δείτε συγκλονιστικό βίντεο

THESTIVAL TEAM

Μέχρι σήμερα είχαμε ακούσει για μεταφορά παράνομων μεταναστών σε βάρκες, φορτηγά, πορτ μπαγκάζ κ.α.

Ποτέ, όμως, δεν είχε ακουστεί αυτό που σκέφτηκαν και υλοποίησαν όσοι σχεδίασαν τη μεταφορά συνολικά 68 Παλαιστινίων στο Ισραήλ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Χ από την επιχείρηση της ισραηλινής αστυνομίας και των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι 68 Παλαιστίνιοι ήταν στοιβαγμένοι σε… απορριμματοφόρο!

Σύμφωνα με το Ynet το απορριμματοφόρο εντοπίστηκε στο πέρασμα Σομρόν.

Όπως διαπιστώθηκε ο οδηγός του οχήματος ήταν ηλικίας περίπου 30 ετών από την περιοχή Καφρ Κασίμ.

Ο οδηγός συνελήφθη καθώς δεν είχε άδεια οδήγησης για απορριμματοφόρο.

Όσο για τους μετανάστες από την Παλαιστίνη, μεταφέρθηκαν σε τοπικό αστυνομικό τμήμα όπου ανακρίθηκαν.

Ισραήλ Παλαιστίνη

