Ισραήλ: Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ένας στρατιώτης του έπεσε «στη μάχη» στον νότιο Λίβανο, όπου συγκρούονται εδώ και πάνω από έναν μήνα το Ισραήλ και η φιλοϊρανική, σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Ο επιλοχίας Γκι Λουντάρ, 21 ετών (…) έπεσε στη μάχη στον νότιο Λίβανο» αναφέρεται στη λακωνική ανακοίνωση του στρατού.

Με τον θάνατό του ανέρχονται πλέον σε 11 οι Ισραηλινοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, όταν ξανάρχισαν οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ.