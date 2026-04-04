MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο

|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ένας στρατιώτης του έπεσε «στη μάχη» στον νότιο Λίβανο, όπου συγκρούονται εδώ και πάνω από έναν μήνα το Ισραήλ και η φιλοϊρανική, σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Ο επιλοχίας Γκι Λουντάρ, 21 ετών (…) έπεσε στη μάχη στον νότιο Λίβανο» αναφέρεται στη λακωνική ανακοίνωση του στρατού.

Με τον θάνατό του ανέρχονται πλέον σε 11 οι Ισραηλινοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, όταν ξανάρχισαν οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ.

Ισραήλ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

