Ισραήλ: Ένας νεκρός κοντά στη Γαλιλαία έπειτα από πλήγματα που εξαπολύθηκαν από τον Λίβανο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο οχήματα κοντά στη Βόρεια Γαλιλαία, στο βόρειο Ισραήλ, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για πλήγματα που εξαπολύθηκαν από τον Λίβανο.

Ο στρατός σημείωσε ότι έχουν αναφερθεί ζημιές και τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Στο μεταξύ πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, αφού ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενους ιρανικούς πυραύλους.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε πολλές προειδοποιήσεις επισημαίνοντας ότι εντόπισε «πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν με κατεύθυνση το έδαφος του κράτους του Ισραήλ».

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Magen David Adom επεσήμανε ότι προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ομάδες του μεταβαίνουν «στα σημεία πρόσκρουσης» στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από μικρές ζημιές που σημειώθηκαν κατά μήκος δρόμου στην πόλη Χολόν, νότια του Τελ Αβίβ.

Τα πλήγματα αυτά σημειώνονται μία ημέρα έπειτα από μια διπλή επίθεση του Ιράν με πυραύλους εναντίον δύο πόλεων του νότιου Ισραήλ.

Χθες Σάββατο το βράδυ ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν τις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ, στην έρημο Νεγκέβ, προκαλώντας τον τραυματισμό 175 ανθρώπων.

Το νοσοκομείο Soroka στη Μπέερ Σέβα ανακοίνωσε ότι εκεί διακομίστηκαν 175 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 23 χρειάστηκαν επιπλέον θεραπεία και 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Στη Ντιμόνα και την Αράντ οι εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών και δημιούργησαν εντυπωσιακούς κρατήρες στο έδαφος.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι ερευνά τους λόγους για τους οποίους τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τους πυραύλους.

