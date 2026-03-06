Ισραήλ: Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τουριστών και διπλωματών στο εξωτερικό από απειλές του Ιράν

Εκτός από τις πυραυλικές επιθέσεις και των επιδρομών με drones που εξαπολύει το Ιράν, το Ισραήλ λαμβάνει μέτρα προστασίας όχι μόνο για τον άμαχο πληθυσμό στην επικράτειά του, αλλά και για Ισραηλινούς που μένουν στο εξωτερικό.

Διπλωματικό προσωπικό του Ισραήλ αλλά και Ισραηλινοί τουρίστες στο εξωτερικό μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο επιθέσεων λόγω της επίθεσης και της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν, κάτι που αντιλαμβάνεται το Τελ Αβίβ και δρομολογεί ανάλογα προληπτικά μέτρα.

Ειδικότερα, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών (Σιν Μπετ) σε συνεργασία με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνουν κινήσεις για την ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας πολιτών του Ισραήλ, εν μέσω της συνεχιζόμενης πολεμικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

«Λόγω συγκεκριμένων απειλών κατά ισραηλινών στόχων και ισραηλινών πολιτών, αποστολών και αντιπροσωπειών σε όλο τον κόσμο, η Σιν Μπετ, σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών, αύξησε πρόσφατα την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ομάδων ασφαλείας σε στενό συντονισμό με τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας γύρω από ισραηλινούς στόχους στο εξωτερικό», αναφέρει η σχετική δήλωση.

Ενδεικτικά, μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται, είναι η ενίσχυση των διαδικασιών ταχείας αντίδρασης, οι δυνατότητες εκκένωσης έκτακτης ανάγκης και η συνεργασία με τις τοπικές αρχές ασφαλείας σε ισραηλινές αποστολές παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Αφρική.

Ακόμα, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν πως έχουν ληφθεί «φανερά» αλλά και απόρρητα μέτρα ασφαλείας για την ενίσχυση της προστασιας διπλωματικών αποστολών, επίσημων αντιπροσωπειών και στόχων που σχετίζονται με την ισραηλινή πολιτική αεροπορία, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου συγκεντρώνονται Ισραηλινοί στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αναμονής γύρω από ταξιδιωτικές πτήσεις.